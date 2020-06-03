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2020-06-03T19:34
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

19:34 03.06.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду недалеко от побережья индонезийского острова Ломбок, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 15.54 по времени UTC (18.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 166 километрах к северу от города Лабухан-Ломбок. Очаг залегал на глубине 639 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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СШАИндонезияВ мире
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