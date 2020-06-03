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2020-06-03T19:30
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В ООН обеспокоены приравниванием протестующих к террористам в США
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РИА Новости

В ООН обеспокоены приравниванием протестующих к террористам в США

19:30 03.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciУчастники акции протеста в Вашингтоне
Участники акции протеста в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Приравнивание протестующих в США к террористам вызывает обеспокоенность, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Она выразила "озабоченность в связи с заявлениями, которые пытались приписать протестующим ярлык террористов или лишить легитимности массовые излияния скорби и мирные протесты, указывая на насилие или уничтожение имущества, которые имели место во многих местах".
"Нет сомнения, кто стоит за этими протестами. Мы видели тысячи и тысячи мирных демонстрантов разного происхождения, которые выходили на улицы, требуя свои права и призывая к изменениям. Многие полицейские, а также представители национальной гвардии, также мирно реагировали на тех, кто собрался на улицах", - сказала Бачелет.
Протестующие в Вашингтоне
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМишель БачелетООНСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто они, если не террористы?! Они сжигают машины, грабят магазины, нападают на тех, кто с ними не согласен.
3 июня, 19:33
Роман Крашенинников
820002
А где слова ООНа, они же дети, власть не применяй силовые действия, как это было в конце 2013-го???
3 июня, 19:55
Vuelo Normal
901002
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