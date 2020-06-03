В ООН обеспокоены приравниванием протестующих к террористам в США

Она выразила "озабоченность в связи с заявлениями, которые пытались приписать протестующим ярлык террористов или лишить легитимности массовые излияния скорби и мирные протесты, указывая на насилие или уничтожение имущества, которые имели место во многих местах".

"Нет сомнения, кто стоит за этими протестами. Мы видели тысячи и тысячи мирных демонстрантов разного происхождения, которые выходили на улицы, требуя свои права и призывая к изменениям. Многие полицейские, а также представители национальной гвардии, также мирно реагировали на тех, кто собрался на улицах", - сказала Бачелет.