В Москве больше 30 деревьев упали из-за ветра

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ветер повалил более 30 деревьев в среду в разных районах Москвы, информация о поврежденных автомашинах уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее в экстренных службах сообщили, что упавшее дерево на западе Москвы повредило две припаркованные машины.

"По состоянию на 19.00 поступила информация о падении 31 дерева", - сказал собеседник агентства, добавив, что точное число поврежденных автомашин еще уточняется.