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2020-06-03T19:30
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В Москве больше 30 деревьев упали из-за ветра
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РИА Новости

В Москве больше 30 деревьев упали из-за ветра

19:29 03.06.2020 (обновлено: 19:30 03.06.2020)
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© РИА НовостиПоследствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ветер повалил более 30 деревьев в среду в разных районах Москвы, информация о поврежденных автомашинах уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах сообщили, что упавшее дерево на западе Москвы повредило две припаркованные машины.
"По состоянию на 19.00 поступила информация о падении 31 дерева", - сказал собеседник агентства, добавив, что точное число поврежденных автомашин еще уточняется.
По его словам, в частности, одно дерево упало во дворе дома № 38 на Звездном бульваре, еще одно – вблизи дома № 3 на улице Яблочкова.
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