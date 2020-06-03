В ООН призвали расследовать стычки властей США и протестующих

ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию всех нападений на полицию и демонстрантов, которые привели к ранениям и смерти.
Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара в среду.
"Как я сказала ранее, насилие, мародерство и разрушение собственности и всего, что есть по соседству, не решит проблему полицейской жестокости и дискриминации. Я вновь призываю протестующих выражать их требования к справедливости мирным путем, а полицию проявлять исключительную осторожность, чтобы не подогревать ситуацию, применяя излишнюю силу", - заявила она.
По ее словам, несколько человек, включая представителя сил правопорядка, погибли во время протестов, еще десятки получили ранения. Также было разрушено большое количество собственности, в ряде мест полицейские подвергались нападениям и получали ранения.
В этой связи Бачелет призывала к "независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию" всех действий властей и протестующих, которые привели к смертям или ранениям, в частности, среди полицейских.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.