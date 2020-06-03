В ООН призвали расследовать стычки властей США и протестующих

Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка

ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию всех нападений на полицию и демонстрантов, которые привели к ранениям и смерти.

Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара в среду.

"Как я сказала ранее, насилие, мародерство и разрушение собственности и всего, что есть по соседству, не решит проблему полицейской жестокости и дискриминации. Я вновь призываю протестующих выражать их требования к справедливости мирным путем, а полицию проявлять исключительную осторожность, чтобы не подогревать ситуацию, применяя излишнюю силу", - заявила она.

По ее словам, несколько человек, включая представителя сил правопорядка, погибли во время протестов, еще десятки получили ранения. Также было разрушено большое количество собственности, в ряде мест полицейские подвергались нападениям и получали ранения.

В этой связи Бачелет призывала к "независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию" всех действий властей и протестующих, которые привели к смертям или ранениям, в частности, среди полицейских.