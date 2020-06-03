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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T19:26
https://ria.ru/20200603/1572425410.html
ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования

19:26 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ЦИК РФ в четверг планирует рассмотреть перечень субъектов для электронного голосования по поправкам, заявлены представители пяти субъектов, сообщается в проекте повестки, размещенной на сайте комиссии.
"Проект повестки дня заседания ЦИК России №251, назначенного на 4 июня 2020 года в 15.00... О перечне субъектов Российской Федерации, в которых на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводится дистанционное электронное голосование (проект постановления ЦИК России) (в режиме видеоконференции)", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Образец бюллетеня для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинПолитика
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