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2020-06-04T01:58
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Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

19:26 03.06.2020 (обновлено: 01:58 04.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
Отмечается, что соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.
В свою очередь в пресс-службе белорусского лидера подтвердили, что он "принял решение об отставке правительства".
"Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования", — уточнили там.
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Ранее Лукашенко объявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он отметил, что при смене кабмина "революции" не будет.
Глава государства уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в правительство пришли новые министры.
Сегодня, по словам президента, масштабные изменения не нужны еще и из-за кризиса в мировой экономике на фоне коронавируса.
"Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Как добавил глава государства, тех, кто в кризисный период не может справиться с существующими объемами работы, "конечно, надо заменить и направить на другую работу".
Правительство Белоруссии с 2018 года возглавляет Сергей Румас.
Предложения по новому составу кабмина уже внесли на рассмотрение белорусского лидера.
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Сергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
провальную политику во время ковида спишет на правительство и оправдает этим свои неудачи... батька то хитер еще
3 июня, 19:44
Анна Луч
231104140232
Лучше бы себя отправил в отставку!
3 июня, 21:27
FLFiat Lux
1711002512
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