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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:25
https://ria.ru/20200603/1572425290.html
В Испании за сутки зафиксировали более 200 случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572102323_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_72b1c9a7ca1452842dd33d3091ec5a53.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки зафиксировали более 200 случаев коронавируса

19:24 03.06.2020 (обновлено: 19:25 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПрохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида
Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. В Испании число пациентов, которым за последние 24 часа был подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, увеличилось на 219 человек, следует из данных министерства здравоохранения.
Накануне сообщалось о 137 случаях за 24 часа, днем ранее – о 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста, – 240 326. Общее число людей, которые перенесли коронавирус с начала эпидемии, включая тех, кому не делался ПЦР-тест, минздрав оценивает в 2,3 миллиона человек.
Жертвами эпидемии за последнюю неделю стали 63 человека. C начала эпидемии умерли 27 128 пациентов.
За последнюю неделю в больницы были доставлены 221 пациент, в отделения интенсивной терапии – 10.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМадрид (город)Барселона (город)ИспанияВ мире
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