В Испании за сутки зафиксировали более 200 случаев коронавируса

МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. В Испании число пациентов, которым за последние 24 часа был подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, увеличилось на 219 человек, следует из данных министерства здравоохранения.
Накануне сообщалось о 137 случаях за 24 часа, днем ранее – о 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста, – 240 326. Общее число людей, которые перенесли коронавирус с начала эпидемии, включая тех, кому не делался ПЦР-тест, минздрав оценивает в 2,3 миллиона человек.
Жертвами эпидемии за последнюю неделю стали 63 человека. C начала эпидемии умерли 27 128 пациентов.
За последнюю неделю в больницы были доставлены 221 пациент, в отделения интенсивной терапии – 10.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.