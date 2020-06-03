В Испании за сутки зафиксировали более 200 случаев коронавируса

Накануне сообщалось о 137 случаях за 24 часа, днем ранее – о 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста, – 240 326. Общее число людей, которые перенесли коронавирус с начала эпидемии, включая тех, кому не делался ПЦР-тест, минздрав оценивает в 2,3 миллиона человек.