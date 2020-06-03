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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T19:24
https://ria.ru/20200603/1572425255.html
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам

19:24 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании 4 июня рассмотрит порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в проекте повестки, размещенной на сайте комиссии.
"Проект повестки дня заседания ЦИК России № 251, назначенного на 4 июня 2020 года в 15.00... О порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (проект постановления ЦИК России, принят за основу 2 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.
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