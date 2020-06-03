После ЧП в Норильске с поверхности реки собрали 78 тонн топлива

"На 3 июня в районе ТЭЦ-3 в Норильске вывезено 800 м куб загрязненного грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива. Специалистами северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарная собрано 78 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.