Московское управление казначейства обеспечивает перечисление соцвыплат

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Задержек или сбоев в перечислении социальных платежей в Задержек или сбоев в перечислении социальных платежей в Москве нет, управление Федерального казначейства по Москве оперативно обеспечивает выплаты, сообщил РИА Новости глава управления Андрей Лукашов.

Казначейство обеспечивает мгновенное перечисление всех социальных пособий и выплат, в том числе на детей, как только получает необходимые документы от ответственных структур.

В частности, Лукашов напомнил, что с 1 июня в России осуществляют единовременные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 16 лет, в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Граждане начали подавать заявления в ПФР на получение этих выплат еще в мае, а сотрудники Пенсионного фонда стали направлять документы в Казначейство в выходные дни накануне старта выплат.

"В итоге уже к 9 утра понедельника 90% выплат в московском регионе были перечислены, а остальные – переведены до 11 утра", - рассказал Лукашов. "Наша задача была обеспечить их перечисление мгновенно – что и было сделано", - пояснил он. Без задержек производится перечисление и других выплат.