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Московское управление казначейства обеспечивает перечисление соцвыплат
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РИА Новости

Московское управление казначейства обеспечивает перечисление соцвыплат

19:19 03.06.2020
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© Фото : Управление Федерального казначейства по городу МосквеУправление Федерального казначейства по городу Москве
Управление Федерального казначейства по городу Москве
© Фото : Управление Федерального казначейства по городу Москве
Управление Федерального казначейства по городу Москве
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Задержек или сбоев в перечислении социальных платежей в Москве нет, управление Федерального казначейства по Москве оперативно обеспечивает выплаты, сообщил РИА Новости глава управления Андрей Лукашов.
Казначейство обеспечивает мгновенное перечисление всех социальных пособий и выплат, в том числе на детей, как только получает необходимые документы от ответственных структур.
В частности, Лукашов напомнил, что с 1 июня в России осуществляют единовременные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 16 лет, в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Граждане начали подавать заявления в ПФР на получение этих выплат еще в мае, а сотрудники Пенсионного фонда стали направлять документы в Казначейство в выходные дни накануне старта выплат.
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"В итоге уже к 9 утра понедельника 90% выплат в московском регионе были перечислены, а остальные – переведены до 11 утра", - рассказал Лукашов. "Наша задача была обеспечить их перечисление мгновенно – что и было сделано", - пояснил он. Без задержек производится перечисление и других выплат.
Лукашов отметил, что Управление Федерального казначейства по Москве в период карантинных ограничений продолжает функционировать в полном объеме, несмотря на то, что часть сотрудников была переведена на "удаленку", а оставшиеся в офисе обязаны соблюдать дополнительные меры предосторожности. "Это никаким образом не сказалось на скорости обработки и проведения платежей, уверен, что наши клиенты не почувствовали изменений", - сказал Лукашов.
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