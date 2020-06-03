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2020-06-03T19:13
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"Оппозиционная платформа" потребовала отменить люстрацию на Украине
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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" потребовала отменить люстрацию на Украине

19:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить закон "Об очищении власти" (о люстрации) на Украине, так как он является "дискриминационным" и "прикрывает дилетантов".
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что закон "Об очищении власти" (о люстрации) нарушает права люстрированных чиновников. В ЕСПЧ решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей. В мае министерство юстиции Украины предложило сузить круг лиц, подлежащих люстрации, для этого был разработан соответствующий законопроект.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против дискриминационной люстрации. Мы будем добиваться отмены этого закона и восстановления прав сотен тысяч людей. Мы требуем восстановить достоинство и права людей и вернуть в управление опытные кадры", - говорится в заявлении на сайте партии в среду.
В партии считают, что тянуть с этим решением нельзя "из-за катастрофической "кадровой дыры" в государственном управлении". "Закон об очищении власти не может быть ширмой для бездарностей и дилетантов, которые при его помощи защищают свое привилегированное положение во власти", - подытожили в заявлении.
Здание офиса депутата Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука
23 мая, 16:35
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Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люстрацию в отношении ряда людей отменять нельзя, хотя под ее действие попали и невиновные.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Закон был оспорен в конституционном суде, но решение по нему пока не вынесено.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеДжанни БукиккиоЕвропейский судМинистерство юстиции УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичЕвропаКиевУкраинаВ мире
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