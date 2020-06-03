"Оппозиционная платформа" потребовала отменить люстрацию на Украине

В партии считают, что тянуть с этим решением нельзя "из-за катастрофической "кадровой дыры" в государственном управлении". "Закон об очищении власти не может быть ширмой для бездарностей и дилетантов, которые при его помощи защищают свое привилегированное положение во власти", - подытожили в заявлении.