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Новости Подмосковья
2020-06-03T19:13
https://ria.ru/20200603/1572424921.html
В подмосковной Дубне началась рекультивация закрытого полигона
https://cdn21.img.ria.ru/images/156099/80/1560998030_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_d2e8703d05fb2819eef71d3d34f8933d.jpg
РИА Новости

В подмосковной Дубне началась рекультивация закрытого полигона

19:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В городском округе Дубна в Московской области начались работы по рекультивации закрытого полигона ТКО "Дубна Правобережная", передает телеканал "360".
В пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования напомнили, что этот полигон организовали в середине прошлого века в районе Нового шоссе. Его площадь – 4,6 гектара. Объем накопленных отходов превышает 380 тысяч тонн. Полигон закрыли в 2016 году.
"Работы ведет ООО "Уваровская ПМК-22", чьи сотрудники уже имеют большой опыт в сфере ликвидации накопленного ущерба", – уточники в пресс-службе.
Рекультивацию объекта планируется закончить в конце 2020 года.
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Новости ПодмосковьяДубнаМосковская область (Подмосковье)
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