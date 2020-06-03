В подмосковной Дубне началась рекультивация закрытого полигона

В пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования напомнили, что этот полигон организовали в середине прошлого века в районе Нового шоссе. Его площадь – 4,6 гектара. Объем накопленных отходов превышает 380 тысяч тонн. Полигон закрыли в 2016 году.