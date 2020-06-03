Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:12
https://ria.ru/20200603/1572424884.html
В Ивановской области в доме-интернате более 130 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Ивановской области в доме-интернате более 130 человек заболели COVID-19

19:12 03.06.2020
326
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем у 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната Ивановской области, сообщило правительство региона.
По данным на 28 мая, COVID-19 в Плесском доме-интернате Ивановской области был подтвержден у 54 человек - трех сотрудников и 51 пациента.
"В Плесском доме-интернате завершается тестирование по корпусам. В первом корпусе все результаты отрицательные, во втором ранее было зафиксировано 48 положительных тестов, четыре положительных теста зафиксированы у персонала. Сейчас пришли результаты по третьему корпусу – предварительно здесь 75 положительных тестов", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, с положительными тестами на данный момент "129 постояльцев и четверо сотрудников суммарно".
Медики транспортируют пациента в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России
Вчера, 18:06Распространение нового коронавируса
Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса
"В статистике они (случаи в доме-интернате) появятся завтра. Ситуация там под нашим контролем, практически все пациенты – без симптомов переносят вирус, только шесть пациентов госпитализированы", – рассказал во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
В Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 928 пациентов, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000422
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИвановская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов
Лабораторные исследования
ВОЗ вернула гидроксихлорохин в тесты лекарств от COVID-19
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На западе Москвы упавшее дерево повредило две машины
Иваново
В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В России упростили порядок замены средств реабилитации для инвалидов
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
"Оппозиционная платформа" потребовала отменить люстрацию на Украине
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Власти Карелии отказались от празднования столетия республики
Место разлива топлива в Норильске
Глава Росприроднадзора изучает ситуацию на месте ЧП в Норильске
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
Глава УВКПЧ ООН призвала США прекратить нападения на журналистов
Пациент с COVID-19 в больнице
В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Управление Федерального казначейства по городу Москве
Московское управление казначейства обеспечивает перечисление соцвыплат
Молоток в зале судебных заседаний
Жительнице Ивановской области отменили приговор за дачу ложных показаний
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
"НТЭК" предоставила копии сообщений о ЧП в Норильске
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
На фотографии с протестов в США нашли "русского агента"
Города мира. Женева
ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
Лента новостейМолния