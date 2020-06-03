В Ивановской области в доме-интернате более 130 человек заболели COVID-19

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем у 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем у 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната Ивановской области , сообщило правительство региона.

По данным на 28 мая, COVID-19 в Плесском доме-интернате Ивановской области был подтвержден у 54 человек - трех сотрудников и 51 пациента.

"В Плесском доме-интернате завершается тестирование по корпусам. В первом корпусе все результаты отрицательные, во втором ранее было зафиксировано 48 положительных тестов, четыре положительных теста зафиксированы у персонала. Сейчас пришли результаты по третьему корпусу – предварительно здесь 75 положительных тестов", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, с положительными тестами на данный момент "129 постояльцев и четверо сотрудников суммарно".

"В статистике они (случаи в доме-интернате) появятся завтра. Ситуация там под нашим контролем, практически все пациенты – без симптомов переносят вирус, только шесть пациентов госпитализированы", – рассказал во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

В Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 928 пациентов, 19 скончались.