Власти Карелии отказались от празднования столетия республики

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Власти Карелии направят средства, предусмотренные на проведение праздничных мероприятий по случаю 100-летия республики, на социально-экономические нужды региона, заявил губернатор Артур Парфенчиков.
Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия и торжества по случаю юбилея Карелии планировалось провести 5 сентября.
"Мы приняли важное решение: пышных торжеств в честь юбилея республики мы устраивать не будем, а средства направим на социально значимые цели", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".