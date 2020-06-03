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Власти Карелии отказались от празднования столетия республики
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РИА Новости

Власти Карелии отказались от празднования столетия республики

19:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНабережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Власти Карелии направят средства, предусмотренные на проведение праздничных мероприятий по случаю 100-летия республики, на социально-экономические нужды региона, заявил губернатор Артур Парфенчиков.
Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия и торжества по случаю юбилея Карелии планировалось провести 5 сентября.
"Мы приняли важное решение: пышных торжеств в честь юбилея республики мы устраивать не будем, а средства направим на социально значимые цели", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
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Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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