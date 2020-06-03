Глава Росприроднадзора изучает ситуацию на месте ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова изучает ситуацию на месте ЧП с разливом дизтоплива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщил РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"Комитет отслеживает ситуацию с разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. На место ЧП в Красноярский край вылетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова", - отметил сенатор.
По данным следствия, у ТЭЦ прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительным данным, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на видеосовещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.