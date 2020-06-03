Глава Росприроднадзора изучает ситуацию на месте ЧП в Норильске

По данным следствия, у ТЭЦ прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительным данным, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.