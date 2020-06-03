Глава УВКПЧ ООН призвала США прекратить нападения на журналистов

Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США

ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти США прекратить беспрецедентные нападения на журналистов во время массовых протестов по всей стране, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара в среду.

"То, что происходит, является беспрецедентным нападением на журналистов. В ряде случаев на них нападали или арестовывали их в прямом эфире. Еще больше шокирует то, что это происходит в США, стране, где свобода СМИ и выражения мнения являются фундаментальными принципами, центральными для идентичности страны", - отметила она.

По данным УВКПЧ ООН, в США произошло как минимум 200 инцидентов с нападением на журналистов, которые освещали протесты. На них нападали физически, они подвергались произвольным арестам, несмотря на то, что четко говорили о том, что они являются сотрудниками СМИ, и предоставляли свои документы.