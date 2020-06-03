ВОЗ вернула гидроксихлорохин в тесты лекарств от COVID-19

"Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин", - сказал он.

В ВОЗ при этом подчеркивают, что возвращение лекарства в программу тестов солидарности никаким образом не говорит о его эффективности. В настоящее время не существует доказанного эффективного лечения от COVID-19.