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2020-06-03T19:31
https://ria.ru/20200603/1572424553.html
ВОЗ вернула гидроксихлорохин в тесты лекарств от COVID-19
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РИА Новости

ВОЗ вернула гидроксихлорохин в тесты лекарств от COVID-19

19:07 03.06.2020 (обновлено: 19:31 03.06.2020)
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© Fotolia / IDNЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Fotolia / IDN
ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения приняли решение вернуть гидроксихлорохин в тесты лекарственных препаратов от COVID-19, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин", - сказал он.
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В ВОЗ при этом подчеркивают, что возвращение лекарства в программу тестов солидарности никаким образом не говорит о его эффективности. В настоящее время не существует доказанного эффективного лечения от COVID-19.
Ранее ВОЗ приняла решение временно приостановить тесты гидроксихлорохина против COVID-19 из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, которым давали данное лекарство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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