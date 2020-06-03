Запад призвал Минск к проведению свободных президентских выборов

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. США, Великобритания и страны Евросоюза призывают власти Белоруссии обеспечить поведение безопасных, свободных президентских выборов с соблюдением основных свобод, а также рассчитывают на приглашение в страну международных наблюдателей, говорится в совместном заявлении дипмиссий этих стран.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

"Мы призываем белорусские власти принять меры, необходимые для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод", - говорится в заявлении. Там также выражается надежда на то, что Белоруссия своевременно официально пригласит наблюдателей бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и содержится призыв к белорусским властям на практике продемонстрировать готовность выполнить рекомендаций этой миссии по итогам предыдущих наблюдений за избирательными кампаниями в стране.

В документе подчеркивается, что процесс регистрации кандидатов в президенты должен быть справедливым и прозрачным, и не должны применяться никакие политически мотивированные ограничительные меры.

С учетом пандемии COVID-19 в заявлении содержится призыв принять рекомендации ВОЗ по физическому дистанцированию, чтобы минимизировать угрозу инфицирования, но при этом все кандидаты должны иметь равные условия проводить агитацию среди избирателей. Там напоминается о важности соблюдения принципа плюрализма при формировании избирательных комиссий, обеспечения свободы СМИ и права граждан на мирные собрания. При этом в заявлении осуждаются последние задержания активистов и журналистов во время уличных акций.

"Реальные шаги, предпринятые Белоруссией для уважения всеобщих основных свобод, верховенства закона и прав человека, останутся ключевыми для формирования нашей будущей политики в отношении нее", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, без клеветнических информационных вбросов, проведенные при уважении основных свобод будут способствовать демократическому развитию в Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость и поспособствуют более тесному сотрудничеству с западными странами и экономическому росту.