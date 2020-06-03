"НТЭК" предоставила копии сообщений о ЧП в Норильске

"Впоследствии АО "НТЭК" на регулярной основе отправляло информацию о ЧС и принятых мерах в адрес уполномоченных организаций. НТЭК своевременно и должным образом информировала о произошедшем, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии", - говорится в сообщении компании.