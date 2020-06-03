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2020-06-03T19:05
https://ria.ru/20200603/1572424482.html
"НТЭК" предоставила копии сообщений о ЧП в Норильске
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РИА Новости

"НТЭК" предоставила копии сообщений о ЧП в Норильске

19:06 03.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в группу "Норильский никель", направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте, произошедшем 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска, сообщает пресс-служба АО "НТЭК".
По информации компании, первое сообщение об утечке дизтоплива поступило 29 мая в 12.55 по местному времени от диспетчера, в 12.57 оно было подтверждено специалистами ТЭЦ. И в 13.08 оперативная информация была передана в ОДУ Сибири (Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири, Кемерово).
В 13.10 оперативная информация был передана в Единую дежурную диспетчерскую службу администрации Норильска, а в 13.20 - в в САЦ Минэнерго (Ситуационно-аналитический центр Минэнерго, Москва). Приказ НТЭК о введении ЧС был направлен в 18.40 по местному времени.
"Впоследствии АО "НТЭК" на регулярной основе отправляло информацию о ЧС и принятых мерах в адрес уполномоченных организаций. НТЭК своевременно и должным образом информировала о произошедшем, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии", - говорится в сообщении компании.
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Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСветлана РадионоваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинМоскваКемеровоНорильскПроисшествия
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