"НТЭК" предоставила копии сообщений о ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в группу "Норильский никель", направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте, произошедшем 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска, сообщает пресс-служба АО "НТЭК".
По информации компании, первое сообщение об утечке дизтоплива поступило 29 мая в 12.55 по местному времени от диспетчера, в 12.57 оно было подтверждено специалистами ТЭЦ. И в 13.08 оперативная информация была передана в ОДУ Сибири (Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири, Кемерово).
"Впоследствии АО "НТЭК" на регулярной основе отправляло информацию о ЧС и принятых мерах в адрес уполномоченных организаций. НТЭК своевременно и должным образом информировала о произошедшем, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии", - говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.