Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы. Позднее выяснилось, что отец девочки, находясь на берегу канала в пьяном виде, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. Тот, как полагает следствие, по дороге надругался над ребенком и затем утопил.
"Жителю поселка Ленино, обвиняемому в половых преступлениях и убийстве шестилетней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия (до 1 августа)", - сообщила Постнова.
Следствие выяснило, что у 39-летнего обвиняемого уже множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз он освободился из колонии в мае прошлого года. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что мужчина был не только приятелем отца девочки, но и ее крестным. В отношении отца ребенка тоже возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Следствие добивается заключения обоих в СИЗО. Расследование контролирует центральный аппарат СК РФ.