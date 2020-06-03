Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы. Позднее выяснилось, что отец девочки, находясь на берегу канала в пьяном виде, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. Тот, как полагает следствие, по дороге надругался над ребенком и затем утопил.

"Жителю поселка Ленино, обвиняемому в половых преступлениях и убийстве шестилетней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия (до 1 августа)", - сообщила Постнова.