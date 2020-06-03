В России упростили порядок замены средств реабилитации для инвалидов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Кресла-коляски с электроприводом и технические средства реабилитации для ног не нужно будет отправлять на экспертизу перед заменой, соответствующий приказ Минтруда уже подписан, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

"В России упрощен порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Соответствующий приказ Минтруда подписан и зарегистрирован Минюстом. Кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу перед заменой", - говорится в сообщении.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков , ведомство вместе с общественными организациями и депутатами Государственной Думы от партии " Единая Россия " проанализировало практику применения нормы об экспертизе средств реабилитации.

"В 90% случаев после экспертизы ортезы не подлежали ремонту, при этом необходимость передачи средства на медико-техническую экспертизу перед его заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью", – уточнил министр, слова которого приводит пресс-служба.