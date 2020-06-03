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В России упростили порядок замены средств реабилитации для инвалидов
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РИА Новости

В России упростили порядок замены средств реабилитации для инвалидов

19:02 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Кресла-коляски с электроприводом и технические средства реабилитации для ног не нужно будет отправлять на экспертизу перед заменой, соответствующий приказ Минтруда уже подписан, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
"В России упрощен порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Соответствующий приказ Минтруда подписан и зарегистрирован Минюстом. Кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу перед заменой", - говорится в сообщении.
Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ведомство вместе с общественными организациями и депутатами Государственной Думы от партии "Единая Россия" проанализировало практику применения нормы об экспертизе средств реабилитации.
"В 90% случаев после экспертизы ортезы не подлежали ремонту, при этом необходимость передачи средства на медико-техническую экспертизу перед его заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью", – уточнил министр, слова которого приводит пресс-служба.
По результатам принятых поправок замена кресел-колясок и ортезов будет осуществляться после истечения срока эксплуатации без дополнительных проверок.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Единая РоссияОбщество
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