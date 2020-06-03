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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-06-03T19:51
https://ria.ru/20200603/1572423976.html
Технологии "Сколково" применят при очистке стоков в югорской деревне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572426708_0:67:1276:784_1036x0_80_0_0_2a05ef52e68dd79a51e978c3ed61f55f.jpg
РИА Новости

Технологии "Сколково" применят при очистке стоков в югорской деревне

19:00 03.06.2020 (обновлено: 19:51 03.06.2020)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаКанализационные очистные сооружения в деревне Сайгатина Сургутского района ХМАО
Канализационные очистные сооружения в деревне Сайгатина Сургутского района ХМАО
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Проект по очистке сточных вод в деревне Сайгатина Сургутского района ХМАО реализуют с использованием технологии, разработанной в инновационном центре "Сколково", сообщил РИА Новости представитель резидента центра, компании "Хеликс Технолоджис" Алексей Каструба.
Строительство в деревне канализационных очистных сооружений планируют завершить к 1 июля. По информации главы муниципалитета Андрея Трубецкого, раньше подобных объектов здесь не было, стоки приходилось вывозить транспортом, на это направлялись "серьезные деньги". "Капитальные вложения помогут нам эти затраты снизить, за два года КОСы окупятся", - сказал Трубецкой журналистам.
Как пояснил РИА Новости Каструба, на объекте будет использоваться биологическая очистка сточных вод.
"Прежде чем такие сооружения заработают, нужно их настроить. Специалисты компании как раз выполняют эту работу. Используется биологически активный ил, наращиваемая живая среда, которая очищает стоки до нормативов. Выполнено два этапа из четырех, на оставшихся двух ил будет набирать активную массу, как живой организм, адаптироваться к живой среде", - отметил собеседник агентства.
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Он уточнил, что у компании данный проект в автономном округе является первым.
Со своей стороны глава района поблагодарил правительство региона, финансовая и административная поддержка которого позволяет реализовывать подобные проекты, а также губернатора Югры Наталью Комарову.
"Благодаря ее политике сегодня пришли высокие технологии в отдаленный район, поселения, деревни - к людям. Мы привлекли специалистов самого высокого уровня. Это безусловно командная работа властей Югры всех уровней", - добавил Трубецкой.

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