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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:54
https://ria.ru/20200603/1572423934.html
В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов

18:54 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2220 человек, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в Ивановской области зарегистрировано 65 случаев новой коронавирусной инфекции.
Власти региона информируют, что за сутки поставлено 80 диагнозов, а, по состоянию на 3 июня в Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Те, кто внимательно следит за цифрами, могли заметить, что на федеральном портале размещена другая цифра – 65 новых диагнозов. Ожидаем, что эта техническая ошибка будет устранена в ближайшее время", – пояснил Фокин.
По его словам, в числе новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 43 человека. Три человека прибыли из других регионов (Москва и Владимирская область) и из Белоруссии, все они добирались личным транспортом.
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На стационарном лечении в области находятся 678 человек, в том числе на кислородной поддержке – 117 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.
"По количеству людей на аппаратах ИВЛ мы снова фиксируем рост, ещё неделю назад было максимум семь человек. Свободных коек для пациентов с COVID-19 – 89. Напомню, что есть также резервные койки, которые мы по нашему плану можем развернуть в короткие сроки в случае необходимости", – сказал глава облздрава.
За прошедшие сутки выписаны 64 человека. Всего в Ивановской области выздоровели 928 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 19 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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