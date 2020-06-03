В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусом Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2220 человек, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в Ивановской области зарегистрировано 65 случаев новой коронавирусной инфекции.

Власти региона информируют, что за сутки поставлено 80 диагнозов, а, по состоянию на 3 июня в Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции.

"Те, кто внимательно следит за цифрами, могли заметить, что на федеральном портале размещена другая цифра – 65 новых диагнозов. Ожидаем, что эта техническая ошибка будет устранена в ближайшее время", – пояснил Фокин.

По его словам, в числе новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 43 человека. Три человека прибыли из других регионов ( Москва Владимирская область ) и из Белоруссии , все они добирались личным транспортом.

На стационарном лечении в области находятся 678 человек, в том числе на кислородной поддержке – 117 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.

"По количеству людей на аппаратах ИВЛ мы снова фиксируем рост, ещё неделю назад было максимум семь человек. Свободных коек для пациентов с COVID-19 – 89. Напомню, что есть также резервные койки, которые мы по нашему плану можем развернуть в короткие сроки в случае необходимости", – сказал глава облздрава.

За прошедшие сутки выписаны 64 человека. Всего в Ивановской области выздоровели 928 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 19 пациентов скончались.