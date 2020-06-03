В Ираке выявили 781 новый случай заражения коронавирусом за сутки

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирака сообщило о регистрации 781 случая заражения коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с начала распространения эпидемии в стране.

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрирован 781 случай заражения... и 587 случаев выздоровления", - сообщило ведомство в среду на своей странице в Facebook. Предыдущий максимальный показатель суточного роста был зафиксирован 2 июня, когда были получены 519 положительных анализов на коронавирус.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет 8168. За сутки скончался 21 пациент, общее число летальных исходов возросло до 256. С момента начала эпидемии выздоровели 4095 пациентов, лечение проходят еще 3817 человек, 46 из них находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил минздрав.

В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения коронавируса начали заметно расти.

В стране остаются под запретом все формы собраний, граждане обязаны использовать медицинские маски вне дома. Разрешена работа аптек, а также продуктовых магазинов и пекарен, при этом внутри помещений не могут находиться более пяти человек одновременно. Ресторанам можно работать в режиме доставки. Остаются закрытыми большинство государственных учреждений, школы и университеты, приостановлено международное авиасообщение.