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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:52
https://ria.ru/20200603/1572423852.html
В Ираке выявили 781 новый случай заражения коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ираке выявили 781 новый случай заражения коронавирусом за сутки

18:52 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАИР, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о регистрации 781 случая заражения коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с начала распространения эпидемии в стране.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрирован 781 случай заражения... и 587 случаев выздоровления", - сообщило ведомство в среду на своей странице в Facebook. Предыдущий максимальный показатель суточного роста был зафиксирован 2 июня, когда были получены 519 положительных анализов на коронавирус.
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Скорость распространения нового коронавируса
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет 8168. За сутки скончался 21 пациент, общее число летальных исходов возросло до 256. С момента начала эпидемии выздоровели 4095 пациентов, лечение проходят еще 3817 человек, 46 из них находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил минздрав.
В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения коронавируса начали заметно расти.
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В стране остаются под запретом все формы собраний, граждане обязаны использовать медицинские маски вне дома. Разрешена работа аптек, а также продуктовых магазинов и пекарен, при этом внутри помещений не могут находиться более пяти человек одновременно. Ресторанам можно работать в режиме доставки. Остаются закрытыми большинство государственных учреждений, школы и университеты, приостановлено международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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