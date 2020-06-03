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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:43
https://ria.ru/20200603/1572423585.html
В Самарской области еще 74 человека вылечились от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Самарской области еще 74 человека вылечились от COVID-19

18:41 03.06.2020 (обновлено: 18:43 03.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Еще 74 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся возросло до 1212, сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Третьего июня в Самарской области вылечились 74 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1212 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Медики транспортируют пациента в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России
Вчера, 18:06Распространение нового коронавируса
Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса
По данным оперштаба, 61 человека выписали из больниц, также выздоровели 13 человек, которые лечились дома.
В Самарской области выявлено 2770 случаев коронавируса, 23 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСамарская областьОбщество
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