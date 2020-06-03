В Самарской области еще 74 человека вылечились от COVID-19

САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Еще 74 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся возросло до 1212, сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Третьего июня в Самарской области вылечились 74 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1212 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 61 человека выписали из больниц, также выздоровели 13 человек, которые лечились дома.
В Самарской области выявлено 2770 случаев коронавируса, 23 человека скончались.
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