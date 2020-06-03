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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:38
https://ria.ru/20200603/1572423489.html
Медведев надеется на эффективность препарата от COVID-19 "Авифавир"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Медведев надеется на эффективность препарата от COVID-19 "Авифавир"

18:38 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев рассчитывает на эффективность российского препарата "Авифавир", предназначенного для лечения коронавируса.
Министерство здравоохранения России ранее включило препарат "Авифавир" (на основе фавипиравира) производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение получила компания "Кромис", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково".
"Практически сразу "Сколково" тоже включилось в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Был выдан грант фонда российскому препарату "Авифавир", который стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством", - заявил Медведев на заседании попечительского совета фонда.
"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса. В настоящее время продолжается финальный этап клинического исследования, одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах.
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