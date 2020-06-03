Медведев надеется на эффективность препарата от COVID-19 "Авифавир"

"Практически сразу "Сколково" тоже включилось в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Был выдан грант фонда российскому препарату "Авифавир", который стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством", - заявил Медведев на заседании попечительского совета фонда.

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса. В настоящее время продолжается финальный этап клинического исследования, одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах.