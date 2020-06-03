Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США

АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана (РПК) поддерживают беспорядки в Организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана (РПК) поддерживают беспорядки в США , говорится в сообщении пресс-службы президента Турции по итогам телефонных переговоров главы департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттина Алтуна с послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

"Алтун выразил обеспокоенность по поводу насилия по отношению к сотрудникам турецких СМИ, включая телеканал TRT World, и получил заверения в том, что администрация США сожалеет об этих инцидентах. Заявив, что мирные протесты являются законными, а насилие - категорически нелегитимным в демократических странах, Алтун подчеркнул, что FETO и радикальное левое движение "Антифа", сотрудничающие с террористами РПК-YPG (силы самообороны сирийских курдов), поддерживают акты насилия в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция продолжает тесно сотрудничать с ее союзником по НАТО США, которого она неоднократно предупреждала об опасности "террористических организаций FETO и РПК-YPG".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "Антифа". Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.