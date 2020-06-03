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2020-06-03T18:41
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Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США
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РИА Новости

Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США

18:38 03.06.2020 (обновлено: 18:41 03.06.2020)
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© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана (РПК) поддерживают беспорядки в США, говорится в сообщении пресс-службы президента Турции по итогам телефонных переговоров главы департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттина Алтуна с послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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"Алтун выразил обеспокоенность по поводу насилия по отношению к сотрудникам турецких СМИ, включая телеканал TRT World, и получил заверения в том, что администрация США сожалеет об этих инцидентах. Заявив, что мирные протесты являются законными, а насилие - категорически нелегитимным в демократических странах, Алтун подчеркнул, что FETO и радикальное левое движение "Антифа", сотрудничающие с террористами РПК-YPG (силы самообороны сирийских курдов), поддерживают акты насилия в США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турция продолжает тесно сотрудничать с ее союзником по НАТО США, которого она неоднократно предупреждала об опасности "террористических организаций FETO и РПК-YPG".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "Антифа". Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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