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2020-06-03T18:37
https://ria.ru/20200603/1572423408.html
По делу о разливе топлива в Норильске провели выемку документов
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РИА Новости

По делу о разливе топлива в Норильске провели выемку документов

18:37 03.06.2020
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Выемку документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища дизельного топлива, провели по делу о ЧП с разливом топлива в Норильске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия", - сказала она.
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Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительной информации властей, дно цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана ПетренкоЕвгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
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