Следствие назначило ряд экспертиз по делу о разливе топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следствие назначило техническую, экологическую и другие экспертизы по делу о разливе топлива в Следствие назначило техническую, экологическую и другие экспертизы по делу о разливе топлива в Норильске , по итогам будут установлены сумма ущерба и причины ЧП, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых в том числе будут установлены сумма ущерба и причины происшествия", - сказала она.

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.