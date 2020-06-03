Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня еще в марте. В июне в ЦИК представили журналистам образец бюллетеня.

"Еще до того, как мы приостановили все действия (по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам - ред.), бюллетень был утвержден, никаких изменений он не претерпел и не будет претерпевать. Регионы сейчас изготавливают тиражи в соответствии с постановлением ЦИК", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что формулировка вопроса в бюллетене "вытекает непосредственно из законодательства, это установленная законом форма".