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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T18:32
https://ria.ru/20200603/1572423227.html
Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352073_0:0:943:531_1036x0_80_0_0_965dd23fb5462f0d4f8d9c2394479350.jpg
РИА Новости

Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут

18:32 03.06.2020
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© РИА Новости / Елена Коробейникова / Перейти в фотобанкОбразец бюллетеня для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
Образец бюллетеня для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Елена Коробейникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня еще в марте. В июне в ЦИК представили журналистам образец бюллетеня.
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"Еще до того, как мы приостановили все действия (по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам - ред.), бюллетень был утвержден, никаких изменений он не претерпел и не будет претерпевать. Регионы сейчас изготавливают тиражи в соответствии с постановлением ЦИК", - сказала Гришина.
Она подчеркнула, что формулировка вопроса в бюллетене "вытекает непосредственно из законодательства, это установленная законом форма".
Бюллетень содержит вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" и варианты волеизъявления участника голосования - "Да" или "Нет", справа от которых помещаются пустые квадраты. Лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии. По решению избирательных комиссий субъектов бюллетени могут печататься и на государственном языке соответствующего региона, тогда на лицевой стороне должен быть размещен текст на двух и более языках.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинПолитика
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