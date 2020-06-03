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2020-06-03T20:14
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Задержанный по делу о ЧП в Норильске отказался от дачи показаний
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РИА Новости

Задержанный по делу о ЧП в Норильске отказался от дачи показаний

18:31 03.06.2020 (обновлено: 20:14 03.06.2020)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Задержанный по делу о разливе топлива в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин от дачи показаний отказался, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался", - заявила Петренко.
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана ПетренкоЕвгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Ребята, а как это понимать? Норильск и комбинат строила вся страна, сколько зэков там осталось навсегда...
3 июня, 22:45
ФМФедя Мурзавецкий
1200001
А устраняет почему-то МЧС и государство, а не Норникель с его бешенными валютными барышами!!!
3 июня, 22:56
ФМФедя Мурзавецкий
1000101
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