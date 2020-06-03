Задержанный по делу о ЧП в Норильске отказался от дачи показаний

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.