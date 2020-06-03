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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:30
https://ria.ru/20200603/1572423102.html
В Удмуртии рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Удмуртии рассказали о ситуации с выплатами медикам

18:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Глазовской районной больницы в Удмуртии начислили выплаты за работу с больными COVID-19 после вмешательства СУ СК России по Удмуртской Республике, сообщается на сайте СК РФ.
"СУ СК России по Удмуртской Республике организована работа по выявлению информации о фактах невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом... Мониторинг складывающейся ситуации позволил выявить информацию о неблагоприятной обстановке в БУЗ УР "Глазовская районная больница", вызванной недовольством медицинского персонала отсутствием положенных выплат", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Добавляется, что 22 мая 2020 года заместитель руководителя СУ СК РФ по Удмуртской республике Максим Козлов совместно с руководством республиканского минздрава и представителями органов прокуратуры встретился с персоналом Глазовской районной больницы. Медики могли лично задать вопросы, касающиеся начисления выплат. В среду, 3 июня, главврач больницы предоставил документы, подтверждающие начисление медикам выплат за май.
"В ходе рабочей встречи с заместителем руководителя следственного управления Максимом Козловым главным врачом Глазовской районной больницы предоставлены документы, подтверждающие начисленные и произведенные выплаты медикам за май 2020 года", - уточняется в сообщении.
Врач скорой помощи
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По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 2 июня диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 770 человек, 407 из них выздоровели, 19 скончались.
Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции из-за роста числа заболевших, закрыв парки, скверы и зоопарк Ижевска. Если в начале мая в регионе выявляли от 7 до 14 заболевших, то к концу месяца число больных увеличилось до нескольких десятков за сутки. Власти поясняли рост заболеваемости несоблюдением санитарных нормативов на майских праздниках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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