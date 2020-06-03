В Удмуртии рассказали о ситуации с выплатами медикам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Глазовской районной больницы в Удмуртии начислили выплаты за работу с больными Медикам Глазовской районной больницы в Удмуртии начислили выплаты за работу с больными COVID-19 после вмешательства СУ СК России по Удмуртской Республике , сообщается на сайте СК РФ.

"СУ СК России по Удмуртской Республике организована работа по выявлению информации о фактах невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом... Мониторинг складывающейся ситуации позволил выявить информацию о неблагоприятной обстановке в БУЗ УР "Глазовская районная больница", вызванной недовольством медицинского персонала отсутствием положенных выплат", - говорится в сообщении.

Добавляется, что 22 мая 2020 года заместитель руководителя СУ СК РФ по Удмуртской республике Максим Козлов совместно с руководством республиканского минздрава и представителями органов прокуратуры встретился с персоналом Глазовской районной больницы. Медики могли лично задать вопросы, касающиеся начисления выплат. В среду, 3 июня, главврач больницы предоставил документы, подтверждающие начисление медикам выплат за май.

"В ходе рабочей встречи с заместителем руководителя следственного управления Максимом Козловым главным врачом Глазовской районной больницы предоставлены документы, подтверждающие начисленные и произведенные выплаты медикам за май 2020 года", - уточняется в сообщении.

По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 2 июня диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 770 человек, 407 из них выздоровели, 19 скончались.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции из-за роста числа заболевших, закрыв парки, скверы и зоопарк Ижевска . Если в начале мая в регионе выявляли от 7 до 14 заболевших, то к концу месяца число больных увеличилось до нескольких десятков за сутки. Власти поясняли рост заболеваемости несоблюдением санитарных нормативов на майских праздниках.