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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:25
https://ria.ru/20200603/1572422886.html
Володин рассказал, что коронавирус поменял в образе жизни россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693433_0:105:1517:958_1036x0_80_0_0_80074470c31a300f0fceab9760d7aa36.jpg
РИА Новости

Володин рассказал, что коронавирус поменял в образе жизни россиян

18:25 03.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус заставил россиян более внимательно относиться к окружающим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что же касается образа жизни, наверное, здесь можно было бы отметить, что мы стали более ответственно относиться к окружающим, это неотъемлемая часть прошедших двух месяцев, когда от того, насколько ответственно мы относимся не только к своему здоровью, но и к окружающим, зависит распространение вируса. Правильно было бы сказать, что многое зависит от самоорганизации. Вот самоорганизация - это то, что должно остаться с нами и многие вопросы в будущем решить", - сказал Володин в эфире "России 24".
"И, конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим сферам, к таким, как здравоохранение, наука, организация власти и ее качество, по-другому отнестись. Все увидели, насколько это важно", - добавил спикер Госдумы.
По его словам, важно, чтобы власть была эффективной и качественно решала проблемы людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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