Володин рассказал, что коронавирус поменял в образе жизни россиян

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус заставил россиян более внимательно относиться к окружающим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что же касается образа жизни, наверное, здесь можно было бы отметить, что мы стали более ответственно относиться к окружающим, это неотъемлемая часть прошедших двух месяцев, когда от того, насколько ответственно мы относимся не только к своему здоровью, но и к окружающим, зависит распространение вируса. Правильно было бы сказать, что многое зависит от самоорганизации. Вот самоорганизация - это то, что должно остаться с нами и многие вопросы в будущем решить", - сказал Володин в эфире "России 24".
"И, конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим сферам, к таким, как здравоохранение, наука, организация власти и ее качество, по-другому отнестись. Все увидели, насколько это важно", - добавил спикер Госдумы.
По его словам, важно, чтобы власть была эффективной и качественно решала проблемы людей.
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