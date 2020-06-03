Володин рассказал, что коронавирус поменял в образе жизни россиян

"Что же касается образа жизни, наверное, здесь можно было бы отметить, что мы стали более ответственно относиться к окружающим, это неотъемлемая часть прошедших двух месяцев, когда от того, насколько ответственно мы относимся не только к своему здоровью, но и к окружающим, зависит распространение вируса. Правильно было бы сказать, что многое зависит от самоорганизации. Вот самоорганизация - это то, что должно остаться с нами и многие вопросы в будущем решить", - сказал Володин в эфире "России 24".