Посол в США прокомментировал отправку в Россию новой партии аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивным жестом президента США Дональда Трампа и народа Соединенных Штатов отправку в РФ очередной партии ИВЛ.
"Насколько я понимаю, завтра прилетит в Москву самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких. Это конструктивный жест доброй воли американского президента и от американского народа. Мы высоко очень оцениваем американскую помощь. Очень рассчитываю, что и американский народ, и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал посол в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.