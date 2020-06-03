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2020-06-03T18:22
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Посол в США прокомментировал отправку в Россию новой партии аппаратов ИВЛ
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РИА Новости

Посол в США прокомментировал отправку в Россию новой партии аппаратов ИВЛ

18:22 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивным жестом президента США Дональда Трампа и народа Соединенных Штатов отправку в РФ очередной партии ИВЛ.
"Насколько я понимаю, завтра прилетит в Москву самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких. Это конструктивный жест доброй воли американского президента и от американского народа. Мы высоко очень оцениваем американскую помощь. Очень рассчитываю, что и американский народ, и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал посол в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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