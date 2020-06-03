Песков: вопрос о приглашении России на саммит G7 обсудят по дипканалам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос о приглашении России на саммит "большой семерки" в США будет обсуждаться по дипканалам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что присутствие России в G7 требует здравый смысл.
"Эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение об участии в саммите G7.
Ранее Трамп заявлял, что переносит встречу "большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно 4 страны, включая Россию.