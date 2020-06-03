СК допрашивает ответственных за информирование после ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о ЧС с разливом топлива в Норильске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее на совещании президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему придется попросить правоохранителей разобраться с информацией о своевременности передачи сведений в МЧС о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске.
"В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации", - сказала она.
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников.