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2020-06-03T18:10
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Володин сообщил о работе над новыми решениями по поддержке бизнеса
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РИА Новости

Володин сообщил о работе над новыми решениями по поддержке бизнеса

18:10 03.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты совместно с правительством РФ ведут работу над новыми решениями о поддержке наиболее пострадавших отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня, конечно, нам важно поддержать наиболее пострадавшие отрасли, в первую очередь это туристическая отрасль, это малый и средний бизнес, это сфера услуг, которая относится именно вот в том числе и к малому и среднему предпринимательству. Эта работа у нас ведется, мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, и никто не будет брошен", - сказал Володин.
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Он также подчеркнул, что ситуацию в постоянном режиме контролирует президент РФ Владимир Путин, также принимаются и меры поддержки.
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