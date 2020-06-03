Володин сообщил о работе над новыми решениями по поддержке бизнеса

"Сегодня, конечно, нам важно поддержать наиболее пострадавшие отрасли, в первую очередь это туристическая отрасль, это малый и средний бизнес, это сфера услуг, которая относится именно вот в том числе и к малому и среднему предпринимательству. Эта работа у нас ведется, мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, и никто не будет брошен", - сказал Володин.