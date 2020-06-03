Названы сроки открытия российских пляжей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала на онлайн-выставке "Знай наше" о сроках и условиях открытия пляжей на юге России.
"Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать", — цитирует Лысенкову РБК.
Специалист уточнила, что конкретные решения зависят от ситуации в каждом регионе. В пример она привела Краснодарский край, где уже открылись пляжи на территории санаториев. Кроме того, Лысенкова обратила внимание на необходимость контролировать соблюдение новых правил.
"К сожалению, пользование неорганизованными пляжами достаточно фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными", — пояснила она.
Сейчас, по словам Лысенковой, решается вопрос об увеличении числа организованных пляжей, чтобы успеть к 1 июля.
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Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действуют пропускной или масочный режимы, ограничена работа в сфере туризма, услуг и транспорта.
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