Названы сроки открытия российских пляжей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала на онлайн-выставке "Знай наше" о сроках и условиях открытия пляжей на юге России.

"Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать", — цитирует Лысенкову РБК

Специалист уточнила, что конкретные решения зависят от ситуации в каждом регионе. В пример она привела Краснодарский край , где уже открылись пляжи на территории санаториев. Кроме того, Лысенкова обратила внимание на необходимость контролировать соблюдение новых правил.

"К сожалению, пользование неорганизованными пляжами достаточно фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными", — пояснила она.

Сейчас, по словам Лысенковой, решается вопрос об увеличении числа организованных пляжей, чтобы успеть к 1 июля.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России число случаев заражения превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч человек вылечились, 5215 пациентов скончались.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действуют пропускной или масочный режимы, ограничена работа в сфере туризма, услуг и транспорта.