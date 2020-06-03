Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. У пожилых людей среди симптомов коронавируса могут быть бред, снижение давления и тахикардия, сообщил Минздрав.

Кроме того, у пациентов старшего возраста болезнь может протекать без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть нетипичными для тяжелого заболевания.

Новые симптомы

Минздрав также расширил список первичных признаков заболевания коронавирусом для остальных возрастных групп. Так, теперь в него входит поражение кожи.

Ранее среди признаков заболевания называли лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.

Проверять нужно всех

В министерстве рекомендовали тестировать на коронавирус и антитела всех, кто поступает в медицинские учреждения.

С начала пандемии в России выявили коронавирус у 432 277 человек, более пяти тысяч из них умерли около 200 тысяч выздоровели. Пик заболеваемости в стране пройден, суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.