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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T00:02
https://ria.ru/20200603/1572421770.html
Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572407916_0:0:2832:1592_1036x0_80_0_0_b83c7160247358f9b5dde65356e8260a.jpg
РИА Новости

Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса

18:06 03.06.2020 (обновлено: 00:02 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики транспортируют пациента в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России
Медики транспортируют пациента в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. У пожилых людей среди симптомов коронавируса могут быть бред, снижение давления и тахикардия, сообщил Минздрав.
Кроме того, у пациентов старшего возраста болезнь может протекать без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть нетипичными для тяжелого заболевания.
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Новые симптомы

Минздрав также расширил список первичных признаков заболевания коронавирусом для остальных возрастных групп. Так, теперь в него входит поражение кожи.
Ранее среди признаков заболевания называли лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.
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Проверять нужно всех

В министерстве рекомендовали тестировать на коронавирус и антитела всех, кто поступает в медицинские учреждения.
С начала пандемии в России выявили коронавирус у 432 277 человек, более пяти тысяч из них умерли около 200 тысяч выздоровели. Пик заболеваемости в стране пройден, суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.
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Популярные комментарии
На приёме у доктора: как вы себя чувствуете, кашель есть? Нет. Температура, озноб? Нет. Может одышка Вас мучает? Нет. Ага! Так и запишем, бессимптомный коронавирус.
3 июня, 18:35
Андрей Елагин
4161111
Может быть Минздраву уже хватит на психику людей давить?! Что у них за цель - побороть вирус или людей закашмарить до смерти?
3 июня, 19:19
Ири на
1700002
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