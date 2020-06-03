Москва хочет, чтобы в США быстрее восстановился порядок, заявил посол

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия хочет, чтобы в США как можно быстрее были восстановлены порядок и конституционные права людей, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Разумеется, то, что происходит сегодня в США, - это еще одно свидетельство и нарушения прав человека, и двойных стандартов. Но мне не хотелось бы делать акцент именно на это сегодня в стране, в которой мы работаем, наши дипломаты работают. И мы очень беспокоимся о ситуации в этом государстве. Мы хотим, чтобы оно вылечилось, мы хотим, чтобы как можно быстрее были бы восстановлены порядок, конституционные права людей, и чтобы мы могли бы нормально сотрудничать", - сказал посол в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.