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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:05
https://ria.ru/20200603/1572421535.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 359
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 359

18:05 03.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 359, до 39 728 человек, количество выявленных заболевших увеличилось на 1871, до 279 856, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число жертв составило 324, количество выявленных новых заражений - 1613.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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