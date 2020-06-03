В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 359

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 359, до 39 728 человек, количество выявленных заболевших увеличилось на 1871, до 279 856, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число жертв составило 324, количество выявленных новых заражений - 1613.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.