США не остановят строительство "Северного потока – 2", заявил Антонов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Если жестко, кратко - нет", - сказал Антонов, отвечая на соответствующий вопрос.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
"Северный пото – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.