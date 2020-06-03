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2020-06-03T18:02
https://ria.ru/20200603/1572421501.html
США не остановят строительство "Северного потока – 2", заявил Антонов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:64:1400:852_1036x0_80_0_0_3385fc8d645c19cbbf98a324322d5af5.jpg
РИА Новости

США не остановят строительство "Северного потока – 2", заявил Антонов

18:02 03.06.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Если жестко, кратко - нет", - сказал Антонов, отвечая на соответствующий вопрос.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
"Северный пото – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
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РоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновВашингтон (город)СШАВ мире
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