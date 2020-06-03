Удмуртия получит 157 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

"Полученные средства регион планирует направить на докапитализацию Удмуртского фонда развития предпринимательства. Все средства будут направлены на расширение доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки и создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего бизнеса всей республики. Благодаря развитой инфраструктуре поддержки предпринимательства в Удмуртии осуществляется не только финансовая, но и консалтинговая, и имущественная помощь бизнесу на территории всего региона", - говорится в сообщении.