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Удмуртская Республика
2020-06-03T18:02
https://ria.ru/20200603/1572421446.html
Удмуртия получит 157 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:35:2730:1571_1036x0_80_0_0_f0b1382d0723d1aeba84d4f5992f1af7.jpg
РИА Новости

Удмуртия получит 157 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

18:02 03.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 3 июн – РИА Новости. Удмуртия получит из федеральной казны более 157 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Удмуртия направила заявку в Минэкономразвития России на получение субсидии в размере 157,3 миллиона рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Отмечается, что заявка была одобрена, средства должны поступить в республику в ближайшее время.
"Полученные средства регион планирует направить на докапитализацию Удмуртского фонда развития предпринимательства. Все средства будут направлены на расширение доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки и создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего бизнеса всей республики. Благодаря развитой инфраструктуре поддержки предпринимательства в Удмуртии осуществляется не только финансовая, но и консалтинговая, и имущественная помощь бизнесу на территории всего региона", - говорится в сообщении.
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Удмуртская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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