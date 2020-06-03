Удмуртия получит 157 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

УФА, 3 июн – РИА Новости. Удмуртия получит из федеральной казны более 157 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Удмуртия направила заявку в Минэкономразвития России на получение субсидии в размере 157,3 миллиона рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Отмечается, что заявка была одобрена, средства должны поступить в республику в ближайшее время.
"Полученные средства регион планирует направить на докапитализацию Удмуртского фонда развития предпринимательства. Все средства будут направлены на расширение доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки и создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего бизнеса всей республики. Благодаря развитой инфраструктуре поддержки предпринимательства в Удмуртии осуществляется не только финансовая, но и консалтинговая, и имущественная помощь бизнесу на территории всего региона", - говорится в сообщении.
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