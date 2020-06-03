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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:38
https://ria.ru/20200603/1572421416.html
В Бельгии снимут ограничения на путешествия по Европе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

В Бельгии снимут ограничения на путешествия по Европе

18:01 03.06.2020 (обновлено: 18:38 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Совет безопасности Бельгии одобрил в среду переход к третьей фазе отмены мер изоляции, которая предполагает открытие ресторанов, кафе и баров, а также снятие ограничений на путешествия по Европе, заявила премьер-министр Софи Вильмес.
"C 15 июня разрешены поездки во все страны Евросоюза, Британию и четыре другие государства Шенгена", - сказала Вильмес, призвав уточнять ситуацию в стране назначения. Премьер заявила, что решение об открытии сообщения с третьими странами будет принято на уровне Европейского союза.
По ее словам, кафе, рестораны и бары смогут открыться уже 8 июня, однако пока это решение не касается ночных клубов и дискотек, где сложно соблюдать социальную дистанцию. С 1 июля разрешается открытие кинотеатров, а также культурные мероприятия при участии не более 200 человек.
Премьер подчеркнула, что пока о полной победе над вирусом речь не идет, поэтому по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию. "Если дистанцию соблюдать не удается, носите маску", - сказала глава правительства. Она отметила, что с 8 июня разрешены встречи не более десяти человек. "Это не только должно снизить риски заражения, но и облегчить отслеживание контактов каждого в случае заболевания", - пояснила Вильмес. "Вирус пока остается с нами", - заключила она.
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С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции, введенных в середине марта из-за распространения нового коронавируса. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
В Бельгии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 по отношению к численности населения. Однако власти страны объясняют такие данные особенностью системы подсчета, когда учитывались не только подтвержденные тестами летальные исходы, но и подозрительные случаи, прежде всего в домах престарелых.
За минувшие сутки в Бельгии выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с середины марта оценивается в 58 685. Кроме того, скончались 17 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус. C середины марта жертвами коронавируса в Бельгии стали 9 522 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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