В Бельгии снимут ограничения на путешествия по Европе

БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Совет безопасности Совет безопасности Бельгии одобрил в среду переход к третьей фазе отмены мер изоляции, которая предполагает открытие ресторанов, кафе и баров, а также снятие ограничений на путешествия по Европе , заявила премьер-министр Софи Вильмес.

"C 15 июня разрешены поездки во все страны Евросоюза , Британию и четыре другие государства Шенгена", - сказала Вильмес, призвав уточнять ситуацию в стране назначения. Премьер заявила, что решение об открытии сообщения с третьими странами будет принято на уровне Европейского союза.

По ее словам, кафе, рестораны и бары смогут открыться уже 8 июня, однако пока это решение не касается ночных клубов и дискотек, где сложно соблюдать социальную дистанцию. С 1 июля разрешается открытие кинотеатров, а также культурные мероприятия при участии не более 200 человек.

Премьер подчеркнула, что пока о полной победе над вирусом речь не идет, поэтому по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию. "Если дистанцию соблюдать не удается, носите маску", - сказала глава правительства. Она отметила, что с 8 июня разрешены встречи не более десяти человек. "Это не только должно снизить риски заражения, но и облегчить отслеживание контактов каждого в случае заболевания", - пояснила Вильмес. "Вирус пока остается с нами", - заключила она.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции, введенных в середине марта из-за распространения нового коронавируса. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

В Бельгии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 по отношению к численности населения. Однако власти страны объясняют такие данные особенностью системы подсчета, когда учитывались не только подтвержденные тестами летальные исходы, но и подозрительные случаи, прежде всего в домах престарелых.

За минувшие сутки в Бельгии выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с середины марта оценивается в 58 685. Кроме того, скончались 17 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус. C середины марта жертвами коронавируса в Бельгии стали 9 522 человека.