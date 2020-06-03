Дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о разливе топлива в Уголовное дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"По поручению председателя Следственного комитета России все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сказала она.

Сообщается, что три уголовных дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и переданное из полиции дело по статье "загрязнение вод" объединены в одном производстве. Данное дело поручено следователям Главного следственного управления СК России. Она добавила, что в рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.