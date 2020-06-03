Госдума приняла около 30 "антикоронавирусных" законов

"Для нас важно в целом проанализировать все законы на предмет правоприменительной практики, потому что, уже сказал, 29 законов принято. Эти законы будут действовать в течение всего года и, конечно, от нас они требуют постоянного контроля за их реализацией с тем, чтобы они были более эффективны", - сказал Володин.