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2020-06-03T18:00
https://ria.ru/20200603/1572420862.html
Госдума приняла около 30 "антикоронавирусных" законов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796190_0:0:1593:896_1036x0_80_0_0_3a0e2166f65ecb0a38c43aa99bab7486.jpg
РИА Новости

Госдума приняла около 30 "антикоронавирусных" законов

18:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственная дума приняла почти 30 законов, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, меры, принятые президентом РФ, требовали оперативных решений на законодательном уровне.
"Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы, не откладывая, буквально в таком моментальном режиме все меры поддержки рассматривались в Думе, принимались законы. За это время принято 29 законов. Это на самом деле большая работа, если учесть еще, что депутаты работают в парламенте, парламент - коллегиальный орган, и в зале постоянно присутствовало свыше 300 человек. Это несет определенные риски, потому что так же, как и наши граждане, депутаты болеют, и все меры предосторожности, несмотря на то, что они соблюдаются, не спасают от вируса", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Госдума совместно с правительством в кратчайшие сроки законодательно обеспечила решения президента, и граждане, отрасли экономики смогли получить помощь.
Вячеслав Володин
29 мая, 09:33
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Спикер Госдумы также заявил, что планируется провести анализ правоприменения принятых законов.
"Для нас важно в целом проанализировать все законы на предмет правоприменительной практики, потому что, уже сказал, 29 законов принято. Эти законы будут действовать в течение всего года и, конечно, от нас они требуют постоянного контроля за их реализацией с тем, чтобы они были более эффективны", - сказал Володин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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