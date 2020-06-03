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2020-06-03T19:38
https://ria.ru/20200603/1572420774.html
Володин оценил эффективность системы здравоохранения в период пандемии
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РИА Новости

Володин оценил эффективность системы здравоохранения в период пандемии

17:54 03.06.2020 (обновлено: 19:38 03.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ не идеальна и нуждается в совершенствовании, но в период пандемии коронавируса она показала себя эффективной и более устойчивой, чем в других странах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пандемия практически пелену с глаз сняла у многих. И сегодня мы с вами видим, что вызовы, они, в общем-то, для всех стран одинаковые, но насколько эффективно каждая страна борется с этими вызовами, можно сейчас уже говорить", - сказал Володин в эфире канала "Россия 24".
Кроме того, отметил спикер Думы, когда говорили о России, что ее медицина "не имеет такого качественного уровня, как в других странах", в действительности это оказалось не так.
"Система не идеальна, но она показала свою эффективность. Совершенствовать ее нужно, и мы об этом говорим, но вместе с этим также надо подчеркнуть, что она лучше и она более устойчива к таким вызовам, чем в других странах", - добавил Володин.
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Парламентарий подчеркнул, что медицина в Европе и Соединенных Штатах достигла многого, однако если говорить о системе здравоохранения в целом - здесь есть существенная разница.
"Вот отличие нашей страны заключается в том, что стандарты и, если хотите, основополагающие права наших граждан на оказание медицинских услуг у нас выше", - сказал Володин.
Председатель палаты также напомнил, что среди предложенных поправок в конституцию есть норма о праве на доступное и качественное здравоохранение.
"Это (поправки в части здравоохранения) говорит о том, что мы эти стандарты для себя поднимаем ещё выше. И надеюсь, что, конечно, мы проанализируем вообще, как работало здравоохранение в целом, и будут приняты решения по исправлению ситуации", - отметил Володин.
При этом, по его словам, "совершенно однозначно можно сказать, что в этой непростой ситуации у нас система здравоохранения показала себя с положительной стороны".
Также председатель Госдумы выразил слова благодарности врачам, которые делают все для того, чтобы защитить и здоровье россиян, и оказать помощь в период пандемии. Он добавил, что в такое сложное время было очень важно поддержать врачей, и решения, которые были приняты президентом в части материальной поддержки медиков, реализованы.
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