Володин оценил эффективность системы здравоохранения в период пандемии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ не идеальна и нуждается в совершенствовании, но в период пандемии Система здравоохранения в РФ не идеальна и нуждается в совершенствовании, но в период пандемии коронавируса она показала себя эффективной и более устойчивой, чем в других странах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Пандемия практически пелену с глаз сняла у многих. И сегодня мы с вами видим, что вызовы, они, в общем-то, для всех стран одинаковые, но насколько эффективно каждая страна борется с этими вызовами, можно сейчас уже говорить", - сказал Володин в эфире канала "Россия 24".

Кроме того, отметил спикер Думы, когда говорили о России, что ее медицина "не имеет такого качественного уровня, как в других странах", в действительности это оказалось не так.

"Система не идеальна, но она показала свою эффективность. Совершенствовать ее нужно, и мы об этом говорим, но вместе с этим также надо подчеркнуть, что она лучше и она более устойчива к таким вызовам, чем в других странах", - добавил Володин.

Парламентарий подчеркнул, что медицина в Европе и Соединенных Штатах достигла многого, однако если говорить о системе здравоохранения в целом - здесь есть существенная разница.

"Вот отличие нашей страны заключается в том, что стандарты и, если хотите, основополагающие права наших граждан на оказание медицинских услуг у нас выше", - сказал Володин.

Председатель палаты также напомнил, что среди предложенных поправок в конституцию есть норма о праве на доступное и качественное здравоохранение.

"Это (поправки в части здравоохранения) говорит о том, что мы эти стандарты для себя поднимаем ещё выше. И надеюсь, что, конечно, мы проанализируем вообще, как работало здравоохранение в целом, и будут приняты решения по исправлению ситуации", - отметил Володин.

При этом, по его словам, "совершенно однозначно можно сказать, что в этой непростой ситуации у нас система здравоохранения показала себя с положительной стороны".

Также председатель Госдумы выразил слова благодарности врачам, которые делают все для того, чтобы защитить и здоровье россиян, и оказать помощь в период пандемии. Он добавил, что в такое сложное время было очень важно поддержать врачей, и решения, которые были приняты президентом в части материальной поддержки медиков, реализованы.