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2020-06-03T17:52
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Путин отметил успешное развитие ХМАО под руководством Комаровой
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РИА Новости

Путин отметил успешное развитие ХМАО под руководством Комаровой

17:52 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая прошла в видеоформате, отметил успешное развитие региона.
Президент обратил внимание на объем строительства в ХМАО. "Если в среднем по РФ это меньше 7%, у вас - 44,5%", - указал Путин.
Кроме того, глава государства отметил уровень внешний торговли, который в два раза выше среднероссийского показателя. Особое внимание президент обратил на низкую долговую нагрузку регионального бюджета. "Понятно, что доходы хорошие, но и при больших доходах можно вести так финансовую политику, что бюджет будет в долгах", - сказал он.
Еще один положительный момент, который отметил президент - это рост численности населения за счет естественного прироста и миграционных потоков. Кроме того, подчеркнул Путин, уровень доходов населения в 1,5 раза выше среднероссийского значения, а уровень безработицы ниже, чем по РФ - 2,5%.
"Безусловно, регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют", - резюмировал глава государства.
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