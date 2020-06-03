Путин отметил успешное развитие ХМАО под руководством Комаровой

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае

Президент обратил внимание на объем строительства в ХМАО. "Если в среднем по РФ это меньше 7%, у вас - 44,5%", - указал Путин.

Кроме того, глава государства отметил уровень внешний торговли, который в два раза выше среднероссийского показателя. Особое внимание президент обратил на низкую долговую нагрузку регионального бюджета. "Понятно, что доходы хорошие, но и при больших доходах можно вести так финансовую политику, что бюджет будет в долгах", - сказал он.

Еще один положительный момент, который отметил президент - это рост численности населения за счет естественного прироста и миграционных потоков. Кроме того, подчеркнул Путин, уровень доходов населения в 1,5 раза выше среднероссийского значения, а уровень безработицы ниже, чем по РФ - 2,5%.