Претенденту на пост президента Белоруссии заблокировали карт-счет

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Лидеру оппозиционной объединенной гражданской партии ( Лидеру оппозиционной объединенной гражданской партии ( ОГП ) Николаю Козлову, претендующему на пост президента Белоруссии , судебные исполнители заблокировали банковский карт-счет, сообщила пресс-служба партии.

"Николаю Козлову заблокировали карточку и счет. Обнаружилось это вчера, когда не прошла оплата в магазине за продукты. В банке сегодня подтвердили: да, это судебные исполнители полностью арестовали счет", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что данные действия приняты с целью оплаты накопленных административных штрафов, ранее назначенных оппозиционному политику за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В пресс-службе уточнили, что речь идет о "декабрьских акциях в защиту независимости республики Беларусь и акциях солидарности с политзаключенными".

При этом в сообщении говорится, что 3 июня суд центрального района Минска оштрафовал лидера ОГП на 1350 белорусских рублей (565 долларов) за участие в еще одной несанкционированной акции в Минске в начале мая.