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Претенденту на пост президента Белоруссии заблокировали карт-счет
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РИА Новости

Претенденту на пост президента Белоруссии заблокировали карт-счет

17:51 03.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские рубли
Белорусские рубли
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Лидеру оппозиционной объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову, претендующему на пост президента Белоруссии, судебные исполнители заблокировали банковский карт-счет, сообщила пресс-служба партии.
"Николаю Козлову заблокировали карточку и счет. Обнаружилось это вчера, когда не прошла оплата в магазине за продукты. В банке сегодня подтвердили: да, это судебные исполнители полностью арестовали счет", - говорится в сообщении.
Там поясняется, что данные действия приняты с целью оплаты накопленных административных штрафов, ранее назначенных оппозиционному политику за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В пресс-службе уточнили, что речь идет о "декабрьских акциях в защиту независимости республики Беларусь и акциях солидарности с политзаключенными".
При этом в сообщении говорится, что 3 июня суд центрального района Минска оштрафовал лидера ОГП на 1350 белорусских рублей (565 долларов) за участие в еще одной несанкционированной акции в Минске в начале мая.
В Белоруссии идет избирательная кампания, выборы президента назначены на 9 августа. В настоящее время в Белоруссии подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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