Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе массовых протестов на выходных Трампу пришлось прятаться в подземном бункере из-за массовых протестов. Также сообщалось, что президент якобы потребовал разогнать протестующих возле Белого дома в понедельник, чтобы пройти на место беспорядков и попозировать на месте церкви, которую пытались поджечь. На момент разгона столкновений не было, что позволило критиковать Трампа за борьбу с мирными демонстрантами.

В интервью радио Fox Трамп отрицал, что отдавал подобный приказ.

Также, по его словам, он не прятался в бункере.

"Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго", - сказал Трамп.

"Фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали", - сказал он.

Трамп также заявил, что доволен ситуацией в Вашингтоне , где во вторник не повторились беспорядки предшествующих двух дней на фоне ввода в город сотен солдат Национальной гвардии, сотрудников полиции и целого ряда спецслужб. По его словам, именно так и нужно действовать в случае беспорядков.