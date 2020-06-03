Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе массовых протестов на выходных Трампу пришлось прятаться в подземном бункере из-за массовых протестов. Также сообщалось, что президент якобы потребовал разогнать протестующих возле Белого дома в понедельник, чтобы пройти на место беспорядков и попозировать на месте церкви, которую пытались поджечь. На момент разгона столкновений не было, что позволило критиковать Трампа за борьбу с мирными демонстрантами.
В интервью радио Fox Трамп отрицал, что отдавал подобный приказ.
Также, по его словам, он не прятался в бункере.
"Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго", - сказал Трамп.
"Фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали", - сказал он.
Трамп также заявил, что доволен ситуацией в Вашингтоне, где во вторник не повторились беспорядки предшествующих двух дней на фоне ввода в город сотен солдат Национальной гвардии, сотрудников полиции и целого ряда спецслужб. По его словам, именно так и нужно действовать в случае беспорядков.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.